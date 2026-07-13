Суд вынес приговор экс-гендиректору «Торпедо»

Симоновский суд Москвы приговорил бывшего генерального директора футбольного клуба «Торпедо Москва» Валерия Скородумова к двум годам колонии общего режима. Осуждённому также запрещено заниматься спортивной деятельностью сроком на три года, а по линии КДК РФС он отстранён от футбола на 10 лет. Дело рассматривалось по статье 184 УК РФ («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования») в особом порядке, так как Скородумов полностью признал вину и пошёл на сделку со следствием.

Следствие и суд установили, что Скородумов в сговоре с совладельцем клуба Леонидом Соболевым организовал систему подкупа судей для обеспечения выхода «Торпедо» в Альфа-Банк РПЛ. Руководство московского клуба оказало незаконное влияние на результаты 20 матчей в Первой лиге, в 17 из которых подкуп арбитров обеспечил команде победу. Всего Скородумов лично или через посредников подкупил 13 футбольных судей. За нужный исход встреч арбитры получали от 500 тыс. до 3 млн рублей, а за назначение пенальти или удаление игроков соперника выплачивались дополнительные бонусы от 250 до 500 тыс. рублей.

В результате расследования московское «Торпедо», завоевавшее по спортивному принципу право выступать в РПЛ на сезон-2025/2026, было исключено. Решением спортивных властей футбольный клуб оштрафовали на 5 млн рублей и отправили обратно в Первую лигу (ФНЛ). Валерий Скородумов с учётом времени, проведённого в СИЗО и под домашним арестом, в ближайшее время получит право подать прошение об условно-досрочном освобождении (УДО).