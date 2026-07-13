Адвокат: резонанс в СМИ повлиял на приговор экс‑гендиректору «Торпедо»

Адвокат бывшего генерального директора московского футбольного клуба «Торпедо» Валерия Скородумова Яна Теплякова заявила, что резонанс в СМИ повлиял на вынесение приговора по делу о подкупе арбитров.

В понедельник Симоновский районный суд Москвы приговорил Скородумова к двум годам колонии. Кроме того, Скородумову запрещено заниматься спортивной деятельностью на протяжении трех лет. Адвокат экс‑гендиректора «Торпедо» Сеймур Ханкишиев заявил, что они обжалуют приговор.

— Могу сказать, что этот весь резонанс и поспособствовал этому приговору. Резонанс в плане СМИ. Это мое мнение. Решение об обжаловании примет Валерий.

— Удалось ли с ним вообще как‑то переговорить после приговора? Как он в дальнейшем настроен?

— Не могу пока сказать, будем с ним в дальнейшем обсуждать, — передает слова Тепляковой корреспондент «Матч ТВ».

«Торпедо», завоевавшее право в сезоне‑2025/26 играть в РПЛ, было исключено из состава участников чемпионата России и переведено в Первую лигу. В июне 2025 года суд заключил под стражу совладельца клуба Леонида Соболева и Скородумова по делу о попытке оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Позднее Скородумов был переведен под домашний арест.

Суммы вознаграждений варьировались от 500 тысяч до 3 миллионов рублей, в зависимости от важности предстоящего матча. Кроме того, в ряде случаев предусматривалось дополнительное вознаграждение арбитру в размере от 250 до 500 тысяч рублей за назначение арбитром пенальти в ворота команды соперника или удаление их игрока с поля.

Решением КДК РФС Скородумов был отстранен от деятельности, связанной с футболом, на 10 лет, Соболев — на пять. В октябре Соболева освободили из СИЗО.