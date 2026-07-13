В Литве отреагировали на допуск российских спортсменов на мировые турниры

В Литве отреагировали на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске россиян и белорусов на соревнования под эгидой организации. Об этом сообщает ТАСС.
Министр иностранных дел прибалтийской республики Кестутис Будрис заявил, что участие российских и белорусских спортсменов с флагами и гимнами своих стран в международных турнирах разрушает политику их изоляции.
«Необходимо провести дискуссию, направленную на то, чтобы России и Белоруссии не было места на соревнованиях в Европе и страны-члены Европейского союза (ЕС) не проводили соревнования с участием спортсменов этих стран», — сказал Будрис.
Ранее Международный союз современного пятиборья (UIPM) отменил все санкции в отношении российских спортсменов. Аналогичным образом поступили в Международной федерации волейбола.
7 июля Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, Олимпийский комитет России (ОКР) временно восстановлен в правах.
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