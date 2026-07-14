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Олимпийская чемпионка по биатлону Куклева умерла на 54-м году жизни

ТАССиещё 1

Олимпийская чемпионка 1998 года по биатлону Галина Куклева умерла в возрасте 53 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов.

Скончалась олимпийская чемпионка по биатлону Куклева
© ТАСС

Причина смерти не уточняется.

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