Скончалась олимпийская чемпионка по биатлону Куклева

Олимпийская чемпионка 1998 года по биатлону Галина Куклева умерла в возрасте 53 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов.
Причина смерти не уточняется.
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