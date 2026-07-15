Шестикратную олимпийскую чемпионку внесли в базу "Миротворца"*

Шестикратная победительница Олимпийских игр в соревнованиях по конькобежному спорту в составе сборной СССР Лидия Скобликова включена в базу данных украинского ресурса "Миротворец*". Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.
Ей вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддержка в проведении специальной военной операции.
Скобликовой 87 лет. На ее счету две золотые медали Олимпиады-1960 и четыре - Игр-1964. Она делит первое место в списке самых титулованных конькобежек в истории Олимпийских игр вместе с Ирен Вюст из Нидерландов.
МВД России объявило в розыск создателя сайта «Миротворец*»
Экстремистский сайт "Миротворец" создан в 2014 году. Он содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.
* признан экстремистским и запрещен на территории России
Шерки о Франции на ЧМ: «Все команды боялись нас, мы проиграли только сами себе. У нас было все необходимое, чтобы пройти этот путь до конца»
Аршавин о победе Испании над Францией: «Сходил на полуфинал ЧМ, но чувство, что это был товарищеский матч хорошего уровня. Интриги и драматургии не было»
Миллиардеры Ана Ботин и Хуан Роиг попросили селфи у IShowSpeed на матче Испания – Франция. Стример даже не знал, кто они