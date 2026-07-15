Шестикратную олимпийскую чемпионку внесли в базу "Миротворца"*

Шестикратная победительница Олимпийских игр в соревнованиях по конькобежному спорту в составе сборной СССР Лидия Скобликова включена в базу данных украинского ресурса "Миротворец*". Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

Ей вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддержка в проведении специальной военной операции.

Скобликовой 87 лет. На ее счету две золотые медали Олимпиады-1960 и четыре - Игр-1964. Она делит первое место в списке самых титулованных конькобежек в истории Олимпийских игр вместе с Ирен Вюст из Нидерландов.

МВД России объявило в розыск создателя сайта «Миротворец*»

Экстремистский сайт "Миротворец" создан в 2014 году. Он содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.

* признан экстремистским и запрещен на территории России