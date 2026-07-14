Эстония призвала наказать спортивные организации, снявшие ограничения с РФ

Эстония призвала ЕС лишить поддержки спорторганизации, снявшие ограничения с РФ
Эстония с рядом стран-партнеров обратилась к еврокомиссару по спорту Гленну Микаллефу с требованием перестать финансировать спортивные организации, которые снимают санкции со спортсменов России и Белоруссии. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на минкультуры страны.
«Эстония вместе с восемью европейскими странами обратилась к Европейской комиссии с предложением исключить Международный олимпийский комитет (МОК) и другие спортивные организации, допускающие возвращение России и Беларуси на международные соревнования, из программ финансирования Европейского союза», — указано в публикации.
7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России (ОКР) и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны. При этом часть федераций указала, что их позиция в отношении российских спортсменов останется неизменной.
Олимпийский комитет России был отстранен Международным олимпийским комитетом 12 октября 2023 года. Причиной дисквалификации стало включение в состав ОКР спортивных организаций из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
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