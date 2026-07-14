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«Уху ели?» Губерниев — о желании Эстонии лишить МОК финансирования из-за допуска россиян

Чемпионат.com

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев лаконично высказался о предложении Эстонии наказать спортивные организации, снимающие ограничения с России.

Губерниев высказался о желании Эстонии лишить МОК финансирования
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«Уху ели?» — написал он в социальной сети.
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14 июля стало известно, что Эстония призвала Европейский союз пересмотреть финансирование международных спортивных организаций — в том числе Международный олимпийский комитет (МОК), — которые снимают ограничения с российских и белорусских спортсменов. В перечень государств, поддержавших эту инициативу, вошли Нидерланды, Литва, Латвия, Польша, Швеция, Румыния, Финляндия и Дания.

Напомним, 7 июля МОК временно снял все ограничения с Олимпийского комитета России и рекомендовал спортивным федерациям допустить атлетов к соревнованиям с использованием национальной символики.

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