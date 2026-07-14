Отец Ямаля устроил перепалку с папарацци, пытавшимся спросить его о Ламине: «Хочешь, чтобы я выбросил твой телефон?»
Отец нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля Мунир Насрауи вступил в перепалку с испанским папарацци Жорди Мартином, который хотел задать ему несколько вопросов о сыне.
13 июля Ямалю исполнилось 19 лет. Журналист попытался поздравить Насрауи с днем рождения Ламина, однако тот отказался общаться и потребовал прекратить съемку.
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
– Не записывайте меня.
– Ладно.
– Не записывайте меня, пожалуйста. Проявите уважение.
– Мы хотим поздравить вас [с днем рождения Ямаля].
– Проявите уважение, пожалуйста. Спасибо.
– Ладно-ладно.
– Вам не нужно меня поздравлять. Вы меня слышите?
– Ладно-ладно.
– Вы хотите, чтобы я выкинул ваш телефон, или что? – сказал отец Ямаля.
Спортс: главные новости
Главное сейчас