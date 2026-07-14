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Отец Ямаля устроил перепалку с папарацци, пытавшимся спросить его о Ламине: «Хочешь, чтобы я выбросил твой телефон?»

Sports.ru

Отец нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля Мунир Насрауи вступил в перепалку с испанским папарацци Жорди Мартином, который хотел задать ему несколько вопросов о сыне.

Отец Ямаля устроил перепалку с папарацци
© Global Look Press

13 июля Ямалю исполнилось 19 лет. Журналист попытался поздравить Насрауи с днем рождения Ламина, однако тот отказался общаться и потребовал прекратить съемку.

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– Не записывайте меня.

– Ладно.

– Не записывайте меня, пожалуйста. Проявите уважение.

– Мы хотим поздравить вас [с днем рождения Ямаля].

– Проявите уважение, пожалуйста. Спасибо.

– Ладно-ладно.

– Вам не нужно меня поздравлять. Вы меня слышите?

– Ладно-ладно.

– Вы хотите, чтобы я выкинул ваш телефон, или что? – сказал отец Ямаля.

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