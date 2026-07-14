Чемпион мира по плаванию застрял на аттракционе во Вьетнаме

Чемпион мира по зимнему плаванию Марк Мордовцев застрял на экстремальном аттракционе в тематическом парке Вьетнама.

«Эвакуация. Наша кабинка сломалась и зависла на вершине американских горок. Мы ждали, пока сотрудники нас эвакуируют. К счастью, всё закончилось хорошо, все живы и здоровы. Наверное, это один из главных страхов детства», — написал спортсмен в социальной сети.

В сентябре 2025 года охрана выгнала Мордовцева с территории Мачу-Пикчу, когда он хотел сфотографироваться с флагом Псковской области в руках. Ещё ранее, в 2024-м, спортсмен переплыл перекрёсток, затопленный во время аномальных дождей в Дубае.