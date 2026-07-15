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Прокуратура Милана потребовала прекратить дело Рокки. Главу итальянских судей обвиняли в спортивном мошенничестве и подборе угодных «Интеру» арбитров

Sports.ru

В Италии прекратят расследование дела, касающегося Джанлуки Рокки и «Интера».

Прокуратура потребовала прекратить дело главы итальянских судей
© Sports.ru

В апреле этого года стало известно, что прокуратура Милана обвиняет главу судейского корпуса Серии А Джанлукe Рокки в спортивном мошенничестве и подборе судей, подходящих «Интеру». На фоне обвинений Рокки временно отказался от своих полномочий.

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Однако теперь прокуратура потребовала прекратить дело. После двух лет расследований она не нашла доказательств уголовного правонарушения со стороны Рокки. В ходатайстве о прекращении дела прокуроры заявили, что, хотя, возможно, имели место «отдельные эпизоды вмешательства», не было никаких доказательств «структурированной системы, направленной на вмешательство в назначение арбитров».

Также прокуратура Милана запросила прекращение дел в отношении «Интера» и супервайзера ВАР в Италии Андреа Гервазони. Ранее не сообщалось о том, что дело велось и в отношении «Интера», однако в пресс-релизе прокуратуры указано о прекращении производства в отношении клуба.

Вместе с тем прокуратура направила материалы дела прокурору итальянского олимпийского комитета, чтобы тот сообщил, имели ли место нарушения спортивного законодательства.

Ранее также сообщалось, что у лиц, влиявших на решения ВАР, могли быть секретные жесты. Следствие пришло к такому выводу, изучив запись с матча «Удинезе» – «Парма» в марте 2025 года: видеоассистент рефери Даниэле Патерна проанализировал эпизод, за который в ворота хозяев могли назначить пенальти, но не хотел звать арбитра к монитору. Однако в какой-то момент Патерна повернулся направо и спросил кого-то: «Это пенальти?» После этого он все же предложил главному судье посмотреть повтор. Это дело было передано в прокуратуры Монцы, которая обладает соответствующей юрисдикцией.

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