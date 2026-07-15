Прокуратура потребовала прекратить дело главы итальянских судей

В Италии прекратят расследование дела, касающегося Джанлуки Рокки и «Интера».

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В апреле этого года стало известно, что прокуратура Милана обвиняет главу судейского корпуса Серии А Джанлукe Рокки в спортивном мошенничестве и подборе судей, подходящих «Интеру». На фоне обвинений Рокки временно отказался от своих полномочий.

Однако теперь прокуратура потребовала прекратить дело. После двух лет расследований она не нашла доказательств уголовного правонарушения со стороны Рокки. В ходатайстве о прекращении дела прокуроры заявили, что, хотя, возможно, имели место «отдельные эпизоды вмешательства», не было никаких доказательств «структурированной системы, направленной на вмешательство в назначение арбитров».

Также прокуратура Милана запросила прекращение дел в отношении «Интера» и супервайзера ВАР в Италии Андреа Гервазони. Ранее не сообщалось о том, что дело велось и в отношении «Интера», однако в пресс-релизе прокуратуры указано о прекращении производства в отношении клуба.

Вместе с тем прокуратура направила материалы дела прокурору итальянского олимпийского комитета, чтобы тот сообщил, имели ли место нарушения спортивного законодательства.

Ранее также сообщалось, что у лиц, влиявших на решения ВАР, могли быть секретные жесты. Следствие пришло к такому выводу, изучив запись с матча «Удинезе» – «Парма» в марте 2025 года: видеоассистент рефери Даниэле Патерна проанализировал эпизод, за который в ворота хозяев могли назначить пенальти, но не хотел звать арбитра к монитору. Однако в какой-то момент Патерна повернулся направо и спросил кого-то: «Это пенальти?» После этого он все же предложил главному судье посмотреть повтор. Это дело было передано в прокуратуры Монцы, которая обладает соответствующей юрисдикцией.