Тарасова назвала безобразными слова депутата Милонова в адрес Плющенко

Депутат Госдумы Виталий Милонов позволяет себе безобразные слова в адрес двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. Об этом в среду, 15 июля, заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Ранее Плющенко заявил, что фигурное катание в России деградирует, поэтому он отправил своего сына Александра выступать за сборную Азербайджана. В ответ на эти высказывания Милонов назвал олимпийского чемпиона «приспособленцем» и обвинил в неуважении к России.

Тарасова заявила, что Милонов должен решать задачи, связанные с проблемами в стране. Она предположила, что у парламентария много свободного времени, поэтому он занимается не тем, чем нужно.

— Я не понимаю, в чем дело и почему у кого-то возникают вопросы. Меня это поражает. Совершенно безобразные слова позволяют себе. Вроде бы в Государственной думе должны сидеть тонкие, умные и грамотные люди, — заявила тренер в беседе с РИА Новости.

До этого Плющенко уточнил, что его сын получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Фигуристка Алена Леонова выразила мнение, что решение семьи Плющенко является адекватным и обоснованным. Сам Александр Плющенко заявил, что, несмотря на получение спортивного гражданства Азербайджана, он остается русским.

В свою очередь депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что «нормальный русский человек никогда не поменяет свою страну». Он назвал выдачу нового паспорта Плющенко «сляпанным» документом и отметил низкий уровень нравственных качеств семьи.