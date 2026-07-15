Степанова высмеяла угрозы европейских чиновников в сторону МОК

Вероника Степанова: «У МОК две трети доходов — от телекомпаний США. Угрожать Эстония может только тем, что ее «мощная» телекомпания не купит права на Олимпиаду»
Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете Вероника Степанова отреагировала на призыв чиновников из девяти стран Европы, требующих лишить МОК денег из-за возвращения россиян.
«Читаю, что аж девять стран Европы требуют «прекратить финансирование МОК Евросоюзом» в наказание за возврат россиян. И, кажется, сами верят в свои угрозы. Не только прибалты и скандинавы так наивно далеки от истины. У нас тоже встречаются персонажи, убежденные, что МОК, FIFA, UEFA, FIS живут на деньги, которые им отправляют их члены (национальные комитеты, федерации, ассоциации). В реальности все с точностью до наоборот: это МОК, FIS и другие платят странам-членам. А зарабатывают они на продаже телевизионных прав. У МОК две трети всех доходов — от двух американских телекомпаний, NBC и Discovery. Поэтому угрожать МОК Эстония может только тем, что ее «мощная» национальная телекомпания не купит права на следующую Олимпиаду и целых 700 000 эстонцев триумф своих атлетов не увидят. А в России, для сравнения, телевизионный рынок — почти 120 миллионов. Вот что важно, а не мифические «взносы от Евросоюза». Вот почему МОК уже попросил Россию вернуться, а FIS очень скоро попросит. Деньги правят миром, брат!» – написала Степанова.
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