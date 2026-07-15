Сборные России по гандболу допустили до международных турниров с флагом и гимном

Международная федерация гандбола (IHF) допустила сборные России и Беларуси к участию в международных турнирах с флагом и гимном.

Как сообщается на сайте организации, совет IHF снял запрет от 4 марта 2022 года на участие российских и белорусских команд, официальных лиц, судей, лекторов и экспертов в любых мероприятиях под эгидой Международной федерации гандбола, руководствуясь последними решениями Международного олимпийского комитета. МОК, напомним, 7 июля временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.

Теперь россияне и белорусы, как и все прочие атлеты, должны следовать антидопинговым правилам и соблюдать Всемирный антидопинговый кодекс, за чем IHF будет следить в сотрудничестве с Международным агентством допинг-тестирования (ITA). Однако другие - дискриминационные - критерии допуска применяться более не будут.

- Полная реинтеграция российских и белорусских команд может потребовать переходного периода, - отмечается в официальном заявлении. - Тем не менее IHF с нетерпением ждет их возвращения в международное гандбольное сообщество и надеется, что при поддержке и сотрудничестве всех заинтересованных сторон будут предприняты необходимые шаги для того, чтобы все прошло своевременно и эффективно.

Если говорить о юниорских и молодежных командах, то совет IHF принял решение допустить их до участия в соревнованиях еще в марте 2026 года.

Гандбол стал третьим игровым видом спорта, снявшим с россиян все санкции. Ранее такое же решение было принято в отношении волейболистов и ватерполистов.