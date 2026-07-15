Названы страшные последствия от игры в футбол
Ученые из Имперского колледжа Лондона под руководством Кейли Грейс Линч заявили, что профессиональные футболисты имеют уменьшенный размер мозга, а также страдают от ряда патологий. Исследование опубликовано в Medical Xpress.
Согласно исследованию, бывшие профессиональные футболисты чаще страдают от депрессии и тревожности, а также имеют меньший объем серого вещества в нескольких областях головного мозга. В исследовании приняли участие 142 экс-футболиста в возрасте от 30 до 60 лет. Из них 126 мужчин и 16 женщин. Их результаты сравнили с данными 56 человек без опыта участия в контактных видах спорта.
В результате исследования клинически симптомы депрессии нашли у 31% бывших футболистов и у 9% участников второй группы. Серьезные проявления тревожности нашли у 42% футболистов и 25% людей без спортивного прошлого. Кроме того, спортсмены чаще сообщали о трудностях с планированием, концентрацией внимания, принятием решений и выполнением повседневных задач.
В ходе изучения этого феномена, спортсменам провели магнитно-резонансную томографию. Она выявила, что у них наблюдается меньший объем серого вещества во фронтальных, поясных и таламических областях мозга. Эти зоны отвечают за работу памяти, внимания, принятия решений и эмоциональной регуляции.
«Полученные данные позволяют предположить, что последствия для здоровья мозга у бывших футболистов элитного уровня могут быть заметны уже в среднем возрасте, до появления клинических признаков нейродегенеративного заболевания», — рассказала Линч.
Впрочем, тесты когнитивных способностей не выявили значимых различий между двумя группами. Кроме того, само по себе исследование не выявило конкретной связи между изменениями мозга и игрой в футбол. Полученные результаты еще должны будут пройти дальнейшую проверку.
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