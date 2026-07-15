ЕС не смог надавить на МОК: в ЕК указали на отсутствие полномочий

Еврокомиссия не располагает возможностью прекратить финансирование Международного олимпийского комитета в связи с решением о возвращении российских спортсменов на международные соревнования. Об этом 15 июля заявила представитель ЕК Анна-Кайса Итконен, комментируя инициативу Эстонии и ряда других государств Евросоюза, сообщает Европейская комиссия.

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По словам Итконен, Брюссель не поддерживает решение МОК, однако не может применить к организации финансовые меры, поскольку Еврокомиссия не выделяет ей средства из бюджета ЕС.

Вместе с тем представитель ЕК сообщила, что ведомство намерено изучить ситуацию с европейскими спортивными организациями, которые получают финансирование Евросоюза. Проверка коснется тех структур, которые планируют допустить российских спортсменов к участию в соревнованиях.

Если будет установлено, что такие организации получают европейские средства, Еврокомиссия рассмотрит вопрос о возможном прекращении их финансирования.

Поводом для комментария стало обращение Эстонии и еще восьми стран Евросоюза. Накануне они предложили Еврокомиссии лишить МОК и ряд международных спортивных организаций финансирования из-за допуска российских атлетов к международным турнирам. Авторы инициативы также призвали пересмотреть участие этих организаций в будущих европейских обсуждениях и мероприятиях, посвященных развитию спорта.