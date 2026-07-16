Чемпион России по футболу умер в возрасте 49 лет

Чемпион России в составе московского футбольного клуба «Спартак» Владислав Дуюн умер в возрасте 49 лет. Об этом «Матч ТВ» рассказал его старший брат Владимир.
По словам родственника экс-игрока, тот полтора года боролся с раком поджелудочной железы.
«У него осталось трое детей — 14, 16 и 18 лет. Брат сам их растил, его супруга ушла из жизни 11 лет назад, тоже рак», — заявил Дуюн.
Дуюн стал чемпионом России в 1996 году. В том сезоне полузащитник провел 18 матчей в первенстве страны, в которых забил один мяч.
Хавбек завершил карьеру в 2012 году. Помимо «Спартака», он играл за нижегородский «Локомотив», «Ростсельмаш», «Балтику» и «Сокол».
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