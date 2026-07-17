Смолов рассказал об отказе Емельяненко фотографироваться

Федор Емельяненко отказал Смолову в совместной фотографии в московской бане
Бывший нападающий сборной России по футболу Федор Смолов рассказал, что боец смешанных единоборств Федор Емельяненко отказался сделать с ним совместную фотографию во время встречи в московской бане.
— Я был в бане. Там был Федор Емельяненко с компанией. Я хотел сфоткаться с ним. Подхожу к нему: «Федор, здравствуйте. Я ваш тезка. Можно, пожалуйста, фотографию?» Он такой: «Извини, я сейчас отдыхаю. В таком виде не буду фотографироваться». Я говорю: «Все, извините», — отметил спортсмен в видеоролике на YouTube-канале Адама Зубайраева.
1 июля Федор Смолов признался, что главной причиной ссор с супругой Кариной Истоминой становятся его походы в баню. Футболист объяснил, что после парной он часто задерживается с друзьями, из-за чего возвращается домой позднее обещанного срока. При этом он всегда предупреждает жену, где находится.
В конце весны 2025 года Федор Смолов устроил драку в «Кофемании» на Большой Никитской улице, в результате чего пострадавшему диагностировали травмы средней тяжести. Позднее стороны конфликта заключили соглашение о примирении, и спортсмен выплатил потерпевшему четыре миллиона рублей.
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