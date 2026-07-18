Российская гимнастка-чемпионка Попова вышла замуж за хоккеиста Гоголева
Чемпионка России по художественной гимнастике Анна Попова сообщила о замужестве. Спортсменка опубликовала в социальных сетях кадры с церемонии бракосочетания.
Избранником Поповой стал 26-летний хоккеист тольяттинской «Лады» Павел Гоголев. По словам гимнастки, свадьба состоялась 17 июля.
Анна Попова стала чемпионкой России в многоборье в 2023 году. Позже ей пришлось приостановить спортивную карьеру из-за тяжелой травмы.
Павел Гоголев выступает за «Ладу» с осени 2025 года. Ранее он играл за московские «Крылья Советов», а также канадские и американскую команды.
13 июля чешская модель Ева Герцигова рассказала, что вышла замуж за итальянского предпринимателя Грегорио Марсиая, с которым она встречается уже почти 25 лет. За это время пара вырастила троих детей.
В начале июля российская актриса Анна Старшенбаум, известная по роли в фильме «Эскортница», сообщила, что заключила брак с IT-специалистом и предпринимателем Даниилом Наумовым. Артистка отметила, что они «спустились в пижамах» в ближайший МФЦ у дома и без очереди расписались.
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