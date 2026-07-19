Российская теннисистка вышла замуж за своего тренера
Российская теннисистка Людмила Самоснова на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала, что вышла замуж.
Мужем 27-летней спортсменки стал ее давний спутник и тренер — итальянец Алессандро Думитраке. Церемония бракосочетания прошла в Италии.
Самсонова — победительница девяти турниров WTA (из них пять — в одиночном разряде); победительница Кубка Билли Джин Кинг (2021) в составе сборной России. В текущем игровом сезоне Самсонова занимает места около 69-го в мировом рейтинге.
До 2018 года Самоснова представляла Италию, после чего возникли проблемы с оформлением паспорта, и она приняла решение выступать за Россию.
В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.
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