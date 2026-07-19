Экс-жена боксера Кости Цзю дважды продала их виллу в Австралии

Экс-жена боксёра Кости Цзю за 13 лет дважды продала бывший семейный особняк в Австралии. На вырученные средства женщина открыла итальянский бутик в центре Сиднея, сообщает SHOT.

Канал пишет, что семья чемпиона мира по боксу Константина Цзю продала свою виллу в Сиднее в 2013 году. Продажей занималась первая супруга спортсмена Наталья. Дом ушел за 2,9 млн австралийских долларов (примерно 87 млн рублей по тогдашнему курсу). Затем пара развелась, прожив в браке 20 лет.

В 2023 году новые хозяева решили продать дом. Риэлтерские услуги оказывала местная блогерша Monika Tu. Она подключила к продаже Наталью. Вместе они разработали пиар-кампанию House of Champions, используя имя Кости Цзю.

В 2025 недвижимость продали за 5,7 млн австралийских долларов (399 млн рублей).

Сколько заплатили Наталье Цзю за пиар-каманию, неизвестно. Однако после сделки россиянка открыла итальянский бутик Brunello Cucinelli в центре Сиднея.