Экс-жена боксера Кости Цзю дважды продала их виллу в Австралии
Экс-жена боксёра Кости Цзю за 13 лет дважды продала бывший семейный особняк в Австралии. На вырученные средства женщина открыла итальянский бутик в центре Сиднея, сообщает SHOT.
Канал пишет, что семья чемпиона мира по боксу Константина Цзю продала свою виллу в Сиднее в 2013 году. Продажей занималась первая супруга спортсмена Наталья. Дом ушел за 2,9 млн австралийских долларов (примерно 87 млн рублей по тогдашнему курсу). Затем пара развелась, прожив в браке 20 лет.
В 2023 году новые хозяева решили продать дом. Риэлтерские услуги оказывала местная блогерша Monika Tu. Она подключила к продаже Наталью. Вместе они разработали пиар-кампанию House of Champions, используя имя Кости Цзю.
В 2025 недвижимость продали за 5,7 млн австралийских долларов (399 млн рублей).
Сколько заплатили Наталье Цзю за пиар-каманию, неизвестно. Однако после сделки россиянка открыла итальянский бутик Brunello Cucinelli в центре Сиднея.
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