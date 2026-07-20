Российских спортсменов не допустили до юношеских игр глухих в Германии

Российских спортсменов не допустили к Европейским юношеским играм глухих решением Германской ассоциации спорта глухих (DGSV) по согласованию с правительством ФРГ. Об этом сообщает посольство России. "По имеющейся у посольства информации, Германская ассоциация спорта глухих (DGSV) по согласованию с правительством ФРГ приняла решение не допустить российских спортсменов к участию в Европейских юношеских играх глухих", - сказано в сообщении. Соревнования запланированы на август 2026 года в Ганновере. В качестве официального обоснования DGSV сослалась на то, что народ Германии не согласится с участием России в турнире. 7 июля Международный олимпийский комитет (МОК) временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России (ОКР) и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны. При этом часть федераций указала, что их позиция в отношении российских спортсменов останется неизменной. Олимпийский комитет России был отстранен Международным олимпийским комитетом 12 октября 2023 года. Причиной дисквалификации стало включение в состав ОКР спортивных организаций из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.