Россиян не допустили к участию в Европейских юношеских играх глухих

Германская ассоциация спорта глухих (Deutscher Gehörlosen-Sportverband, DGSV) по согласованию с правительством федеративной республики решила не допускать россиян к участию в Европейских юношеских играх глухих, которые пройдут в Ганновере в августе текущего года. Об этом сообщило в своем телеграм-канале посольство России в ФРГ.
"По имеющейся у посольства информации, Германская ассоциация спорта глухих по согласованию с правительством ФРГ приняла решение не допустить российских спортсменов к участию в Европейских юношеских играх глухих, которые должны пройти в Ганновере в августе 2026 года", - отметили в дипведомстве. В посольстве обратили внимание на то, что германская ассоциация, сообщая о своем решении в вышестоящую Европейскую организацию спорта глухих, "в качестве обоснования сослалась на то, что народ Германии якобы не согласится с участием России в соревнованиях".
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