Умер заслуженный тренер СССР по велоспорту Владимир Кузнецов
Заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР по велоспорту Владимир Кузнецов умер на 82-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).
Причины смерти не сообщаются.
Кузнецов был чемпионом мира 1969 года и бронзовым призером чемпионата мира 1970 года в гонках на треке. Также он был тренером сборной СССР по велотреку на Олимпиаде 1976 года в Мюнхене, тогда советская команда завоевала серебро в командной гонке преследования.
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