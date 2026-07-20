Фигуристка Алина Загитова ответила на слухи о романе с женатым бизнесменом Артемом Чечихиным. Как сообщает Starhit, во время общения с журналистами VK Fest она заявила, что личная жизнь должна оставаться личной.

Отмечается, что у Загитовой, судя по всему, все неплохо складывается в личной жизни — она публикует фото с огромными букетами и воздушными шарами в соцсетях. Журналисты приписывают ей роман с сыном продюсера Юрия Чечихина — Артемом. При этом фигуристка не спешит опровергать или подтверждать предположения.

«Скажу так: личное — не публичное», — заявила чемпионка прессе.

Ранее СМИ сообщали, что Чечихин официально женат. Поводом для таких слухов стали публикации супруги избранника Загитовой. Под фото жены Артема появился комментарий, что это «мужик Загитовой», однако девушка ответила категорично: «Ей не впервой с женатыми возиться». Вскоре предполагаемая супруга закрыла аккаунт и более не высказывалась по теме.