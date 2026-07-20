Тарасова назвала немцев безнравственными

Германская ассоциация спорта глухих, решив не допускать российских спортсменов до Европейских юношеских игр глухих, поступила жестоко и безнравственно. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Как ранее сообщал ТАСС, Германская ассоциация спорта глухих (DGSV) по согласованию с правительством федеративной республики решила не допускать россиян до соревнований.

"У детей и так беда, и их еще решили не допускать. Они что, совсем озверели, жестокие, безнравственные люди? Пусть задумаются над своим предназначением", - сказала Тарасова.

В дипмиссии отметили, что решение германской ассоциации является прямым нарушением принятого 17 марта 2026 года решения исполнительного совета Международного комитета спорта глухих о допуске российских юниоров в полном статусе - с флагом и гимном - к соревнованиям, проводимым под эгидой Международного комитета спорта глухих и Европейской спортивной организации глухих.

Европейские юношеские игры глухих пройдут в Ганновере с 17 по 23 августа.