Тарасова назвала немцев безнравственными

Тарасова назвала безнравственными немцев, не допустивших россиян на Игры глухих
Германская ассоциация спорта глухих, решив не допускать российских спортсменов до Европейских юношеских игр глухих, поступила жестоко и безнравственно. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
Как ранее сообщал ТАСС, Германская ассоциация спорта глухих (DGSV) по согласованию с правительством федеративной республики решила не допускать россиян до соревнований.
"У детей и так беда, и их еще решили не допускать. Они что, совсем озверели, жестокие, безнравственные люди? Пусть задумаются над своим предназначением", - сказала Тарасова.
В дипмиссии отметили, что решение германской ассоциации является прямым нарушением принятого 17 марта 2026 года решения исполнительного совета Международного комитета спорта глухих о допуске российских юниоров в полном статусе - с флагом и гимном - к соревнованиям, проводимым под эгидой Международного комитета спорта глухих и Европейской спортивной организации глухих.
Европейские юношеские игры глухих пройдут в Ганновере с 17 по 23 августа.
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