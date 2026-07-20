Журова отреагировала на отказ Германии допустить россиян к играм глухих

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала отказ Германской ассоциации спорта глухих (DGSV) допускать российских спортсменов к Европейским юношеским играм глухих. Ее слова приводит РИА Новости.

«Получается абсурдная ситуация: одни страны допускают российских спортсменов, другие — нет. Международная федерация должна заранее получать письменные гарантии. Если ответа нет или он отрицательный, нельзя отдавать стране право проведения соревнований», — сказала Журова.

Соревнования запланированы на август 2026 года в Ганновере. В качестве официального обоснования DGSV сослалась на то, что народ Германии не согласится с участием России в турнире.

7 июля Международный олимпийский комитет (МОК) временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России (ОКР) и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны. При этом часть федераций указала, что их позиция в отношении российских спортсменов останется неизменной.

Олимпийский комитет России был отстранен Международным олимпийским комитетом 12 октября 2023 года. Причиной дисквалификации стало включение в состав ОКР спортивных организаций из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.