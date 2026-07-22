Дегтярев резко высказался о Плющенко из-за слов о фигуристах

Россияне не забудут скандальные слова двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, заявил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в беседе с журналистами «Комсомольской правды».

Журналисты уточнили, что сын Плющенко Александр («Гном Гномыч») перешел в сборную Азербайджана 2 июля. Спортсмен отметил при этом, что российское фигурное катание якобы деградирует из-за отсутствия международных стартов.

Олимпийский чемпион заметил также, что давно сотрудничает с певцом и бизнесменом Эмином Агаларовым, помогал ему с организацией ледовых шоу в Азербайджане.

«Я готов помогать дружеской стране и способствовать дружбе между нашими странами — Россией и Азербайджаном. Спорт не имеет границ, спорт должен только объединять», — пояснил известный спортсмен и шоумен.

Через две недели, 17 июля, Академия Евгения Плющенко запросила грант у Президентского фонда культурных инициатив в размере 24,1 млн. рублей на ледовое шоу «Снежная королева» с целью «воспитания патриота и гражданина своей великой страны».

«Я не знаю, зачем он это делает? Перевез ты сына — ради бога! Как отец имеешь, может быть, право. Но зачем ты такие оценки даешь? Я не понимаю. Думаете, что забудет потом наш народ? Или Минспорт? Не забудет. Надо думать, что говоришь», — подчеркнул Дегтярев.

По его словам, релоканты после начала спецоперации тоже много говорили, но теперь принимают меры, чтобы люди забыли их слова. Он добавил, что «народ все помнит, слово не воробей».

Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина сообщила, что ледовые шоу и выступление сына за другую страну — это разные вещи. Она добавила, что если кто-то занимается делом, которое подпадает под грантовую программу, то он может подать заявку.