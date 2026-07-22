Дегтярев сравнил слова Плющенко с позицией релокантов

Заявления двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко похожи на позицию релокантов. Такое мнение в эфире радио "Комсомольская правда" высказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Ранее ТАСС сообщал, что сын Евгения Плющенко Александр перешел в сборную Азербайджана. Плющенко-старший рассказал, что поездки на соревнования в Киров, Пермь, Екатеринбург и Подмосковье для спортсменов являются деградацией.

"Я не знаю, зачем он это делает? Перевез ты сына - ради бога! Как отец имеешь, может быть, право. Но зачем ты такие оценки даешь? Я не понимаю. Думаете, что забудет потом наш народ? Или Минспорт? Не забудет. Надо думать, что говоришь. Это очень напоминает позицию многих релокантов после начала спецоперации. Им казалось в моменте, что они правда и соль Руси, совесть нации. И они столько наговорили и думают, что сейчас можно это откатить. Нет, народ все помнит", - сказал Дегтярев.

Международный союз конькобежцев в конце июня допустил российских спортсменов до турниров под эгидой организации в нейтральном статусе с сезона-2026/27.