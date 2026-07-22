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Карточку с автографом Овечкина продали на аукционе за $256 тыс.

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Карточка с автографом лучшего бомбардира регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александра Овечкина продана на аукционе Sotheby's за $256 тыс. Об этом сообщается на сайте ресурса.

Карточку с автографом Овечкина продали на аукционе за $256 тыс.
© ТАСС

Пластиковая карточка из серии Upper Deck 2024-25 The Cup была выпущена в единственном экземпляре. К ней прилагается игровая нашивка НХЛ. Экземпляр занимает второе место по стоимости среди проданных карточек Овечкина. В 2025 году карточка новичка с автографом российского форварда "Вашингтона" была продана за $381 тыс.

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Овечкину 40 лет. С 2005 года он выступает за "Вашингтон", в составе которого стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году. Россиянин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Форвард девять раз становился лучшим снайпером регулярного сезона, три раза признавался самым ценным игроком, в 2018 году стал самым ценным игроком плей-офф.

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