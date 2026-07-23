Дегтярев: будем вгрызаться за каждого спортсмена

Дегтярев: «Мы часть олимпийского движения, будем вгрызаться за каждого спортсмена»
Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил «Матч ТВ», что Россия продолжает быть частью олимпийского движения.
В четверг в Москве проходит круглый стол на тему «Спортивный суверенитет и олимпийское будущее России».
— Как действовать дальше по допуску спортсменов? Будет много козней и проблем…
— Согласен. Решение МОК основополагающее, будем отталкиваться от него, многие федерации уже допускают и процесс пойдет дальше. На следующей неделе будет хорошая громкая история, ждите, не будем забегать вперед. Наша задача — выгрызать место за столом, не хотим никого исключать, наказывать, мы за наших спортсменов. В некоторых федерациях хорошее движение, это связано и с историей, и с низким европейским лобби, и с нашими представителями. Есть пограничные истории, где давим через суды и угрозы юридического характера. Самый тяжелый биатлон, легкая атлетика, футбол — будем искать ключики.
Стратегия утверждена, по поручению президента ее реализуем — оставаться частью международного спортивного и олимпийского движения. Это аксиома, никаких альтернативных соревнований и прочей ерунды делать не будем. Второе, не уподобляться западным товарищам с бойкотами и ограничениями. Это не даст ничего, кроме ущерба и сломанных карьер. Мы часть олимпийского движения, будем вгрызаться за каждого спортсмена и отстаивать его права, — передает слова Дегтярева корреспондент «Матч ТВ».
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство ОКР и рекомендовал международным федерациям снять ограничения на участие российских спортсменов в соревнованиях.
Норвежская ассоциация пожалуется в комитет по этике ФИФА из-за вмешательства Трампа в дело Балогуна: «Хотим, чтобы Инфантино признал ошибку. Пытаться замять дело бесполезно»
Лотар Маттеус: «Германия могла бы многому научиться у Испании. У нас хорошие молодые игроки. Важно, чтобы их не баловали и правильно направляли»
Аргентинский депутат Лемуан: «На сборную нападают из-за отсутствия цветных. Левые настраивали мужчин против женщин с помощью феминацизма и хотят настроить черных против белых»