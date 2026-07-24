Дина Аверина озвучила свои неожиданные планы перед родами

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина на шоу Евгении Медведевой рассказала, что рожать будет не в столице, а в Нижнем Новгороде, передает «Пятый канал».

По словам спортсменки, такой выбор связан с желанием быть ближе к семье. После рождения ребенка рядом с ней будут муж Дмитрий Соловьев, родители и близкие, которые смогут помочь с малышом.

Гимнастка уже выбрала клинику и врача с 30-летним опытом работы. Для нее оказалось неважным наличие роскошной палаты и особых условий. Супруг Дмитрий Соловьев планирует поддерживать ее во время родов, однако Аверина призналась, что в самый ответственный момент может попросить мужа остаться за дверью.

Известные спортсмены познакомились в 2024 году на съемках шоу «Ледниковый период», на котором выступали как пара. 14 февраля 2025-го Дмитрий сделал Дине предложение руки сердца, а 7 июля они сыграли свадьбу.

Дина Аверина — серебряный призер Олимпийских игр в Токио (2020). Она является 18-кратной чемпионкой мира (2017, 2018, 2019, 2021), в том числе четырежды абсолютной чемпионкой мира. Также гимнастка завоевала 10 золотых медалей чемпионатов Европы и трижды становилась абсолютной чемпионкой России.