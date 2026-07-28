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В Госдуме призвали World Gymnastics не перекладывать ответственность

Газета.Ruиещё 9

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) не должна перекладывать ответственность за допуск россиян на принимающие страны. Его слова приводит «Матч ТВ».

Депутат Свищев прокомментировал заявление World Gymnastics
© Газета.Ru
«Любая страна, которая берет на себя право проводить соревнования, берет на себя и обязательства по их обеспечению. Независимо от того, из какой страны приехали спортсмены. Полный бред и абсурд, Международная федерация гимнастики должна как минимум пересмотреть это странное решение», — сказал Свищев.
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18 мая российских гимнастов допустили до участия в международных турнирах под эгидой World Gymnastics с национальным флагом и гимном. Отмена санкций касается всех пяти дисциплин, входящих в Федерацию гимнастики России: спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика. 24 мая Европейский гимнастический союз признал решение Международной федерации гимнастики по отмене ограничений на выступление спортсменов России и Белоруссии.

Позднее федерация заявила, что для ранее распределенных турниров может потребоваться временная гибкость из-за обязательных требований властей стран-хозяек.

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