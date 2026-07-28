Опубликованы кадры с места трагедии, в которой погиб Эдуард Сандлер
Представители Следственного комитета Приморья опубликовали кадры с места трагедии, в которой погиб главный тренер и президент приморского «Динамо» Эдуард Сандлер.
Ранее сообщалось, что он погиб в результате несчастного случая с гидроциклом: по информации СМИ, во Владивостоке его гидроцикл налетел на камни. Сандлер скончался до приезда бригады скорой помощи.
В предстоящем сезоне он должен был возглавить владивостокское «Динамо» в дебютном для команды сезоне Единой лиги ВТБ. Следственный комитет ранее начал проверку по факту его гибели во Владивостоке.
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