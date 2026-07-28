Навка потребовала от Евросоюза миллионы евро

Навка потребовала от Евросоюза более 2 млн евро и отмены санкций
Олимпийская чемпионка и продюсер ледовых шоу Татьяна Навка подала иск в Суд Европейского союза с требованием отменить введенные против нее санкции и выплатить компенсацию в размере более 2 млн евро. Об этом сообщает Reuters.
В иске Навка заявила, что основания для санкций не были обоснованы, а ограничения нарушают ее права. Она требует 135 тыс. евро за материальный ущерб и 1,9 млн за моральный вред.
Санкции были введены из-за связей с Россией и владения имуществом в Крыму. В список также попали дети Дмитрия Пескова. Навка замужем за пресс-секретарем президента РФ.
30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона.
Российские атлеты будут допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Решение касается представителей всех видов спорта, входящих в ISU — фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.
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