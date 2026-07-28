Российского марафонца сбила машина

Российский марафонец Алексей Реунков сообщил, что его сбила машина
Российский легкоатлет Алексей Реунков сообщил, что 27 июля его сбила машина. Спортсмен передвигался на велосипеде по тротуару.
«Сегодня самочувствие уже получше, чем вчера. Вчера я вообще без посторонней помощи с кровати подняться не мог.
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Как всё получилось? Я просто решил покататься на велосипеде, уже к дому подъезжал. Ехал по тротуару, и человек с парковки выезжал — меня не заметил. Видимо, в другую сторону смотрел. В итоге он меня капотом так подбросил, что я на спину приземлился. С нейрохирургом поговорил, обсудили, что сломались отростки позвонков. Он сказал, что это не так критично, всё должно спокойно срастись без корсетов и без ограничения движения. Просто, наверное, недели три будет болеть. Плюс ещё ушиб лёгкого. В общем, придётся ещё полечиться», – приводит слова Реункова Стась Шельгорн в своём телеграм-канале.
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