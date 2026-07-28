Российских сурдлимпийцев пригласили на зимние Игры

Международный комитет спорта глухих подтвердил решение допустить россиян до участия в зимних Играх-2027 в статусе индивидуальных нейтральных спортсменов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Сурдлимпийского комитета России.

Зимние Сурдлимпийские игры пройдут с 15 по 24 января в Австрии. Сильнейших сурдлимпийцев мира будут принимать Инсбрук и коммуна Зеефельд.

"Сурдлимпийский комитет России получил официальное подтверждение от Международного комитета спорта глухих - наши атлеты допущены к участию в Играх в Австрии в статусе индивидуальных нейтральных спортсменов", - говорится в заявлении пресс-службы.

К участию в Играх допущены 26 российских спортсменов. Это Даниил и Кирилл Истомины, Алексей Казанцев, Эдуард Халаджан, Милена Сафина и Анна Сурмилина (все - сноуборд), Карина и Кирилл Гайдамащуки, Алиса Иванова, Павел Казаков, Мария Кузнецова и Зульфир Зайнуллин (все - горнолыжный спорт), Ульяна Евдокимова, Максим Ковалев, Олеся Левковская, Любовь и Владимир Майоровы, Мария Маженина, Кирилл Тутаев и Алик Зюзюлькин (все - лыжные гонки), Давид Богдан, Кира Другова, Михаил Габдуллин, Ольга Лагутина, Алдар Ооржак и Юлия Туркеева (все - шахматы).

Инсбрук дважды принимал зимние Олимпийские игры (1964, 1976), два раза - зимнюю Паралимпиаду (1984, 1988) и один раз - юношеские Олимпийские игры (2012).

Россия принимала зимние Сурдлимпийские игры однажды - в 2015 году местами проведения соревнований были Ханты-Мансийск и Магнитогорск.