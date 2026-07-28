Дегтярев назвал важным сигналом решение European Gymnastics о символике России

Глава Министерства спорта России Михаил Дегтярев во вторник, 28 июля, приветствовал решение Генеральной ассамблеи Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) ратифицировать участие российских спортсменов в соревнованиях под национальной символикой.

© Вечерняя Москва

Он охарактеризовал это решение как важный сигнал, свидетельствующий о том, что европейское спортивное сообщество выступает за полноценное возвращение российских атлетов на турниры. Дегтярев также отметил, что попытки отдельных лиц воспрепятствовать этому процессу отражают позицию лишь маргинального меньшинства.

— Попытки отдельных чиновников этому помешать, как это было в Румынии, где мэр сорвал выступление нашей сборной по спортивной гимнастике, остаются лишь позицией маргинального меньшинства, — написал министр в своем Telegram-канале.

Ранее Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России и выпустил руководство, в котором рекомендовал международным федерациям допускать российских спортсменов к соревнованиям без каких-либо лимитов и ограничений.

Михаил Дегтярев заявил, что это решение МОК стало зеленым светом для международных федераций по восстановлению в правах всех атлетов страны.