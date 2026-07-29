Экс-боец UFC Энтони Смит арестован в США

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полутяжелом весе Энтони Смит арестован в Небраске (США) и обвиняется в совершении тяжких уголовных преступлений, сообщает ESPN.
По информации источника, 38‑летний Смит помещен в тюрьму округа Сарпи по обвинению в домашнем насилии, повлекшем за собой тяжкие телесные повреждения, систематическом запугивании и незаконном лишении свободы.
Подробности инцидента, приведшего к аресту, не уточняются.
Смит провел 61 бой по правилам ММА, одержал 39 побед и потерпел 22 поражения. В 2019‑м он сразился с Джоном Джонсом за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе и проиграл единогласным судейским решением.
В 2025 году Смит объявил об уходе из UFC, однако продолжил бойцовскую карьеру и выступал в боях на голых кулаках.
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