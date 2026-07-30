Выяснилось, сколько Сафонов тратит на аренду виллы в Париже

Российский голкипер французского «ПСЖ» Матвей Сафонов арендует виллу в одном из западных пригородов Парижа за 1 миллион рублей в месяц. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

Согласно опубликованной информации, площадь дома составляет 300 квадратных метров, а высота потолков — 6 м. Вилла расположена примерно в 12 минутах езды на автомобиле от тренировочной базы французского клуба.

При этом дом расположен в тупиковой части квартала, что скрывает его от внешнего наблюдения. В самой вилле есть электронное пианино, галерея, боксерская груша и велотренажеры.

Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. За это время он провел 43 матча, пропустил 40 мячей и 19 раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

В финале Лиги чемпионов сезона-2025/26 «ПСЖ» обыграл лондонский «Арсенал». Сафонову по ходу первого тайма потребовалась медицинская помощь после того, как он столкнулся головой с Маркиньосом. Он смог продолжить игру и в итоге стал единственным россиянином, которому удалось выиграть этот турнир дважды.