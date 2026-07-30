Беспутин: Будем доказывать, что российский бокс - один из лучших в мире

Генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин прокомментировал решение World Boxing допустить российских спортсменов к турнирам с флагом и гимном.

Все ограничения с наших боксеров были сняты на заседании исполнительного комитета в Глазго. При этом World Boxing будет строго контролировать поведение российских делегаций и соблюдение антидопинговых требований.

"Очень рады решению исполкома World Boxing о полноправной возможности выступать на международных соревнованиях с использованием национальной атрибутики, - приводит слова Беспутина пресс-служба Федерации бокса России. - Наши сборные продолжат подготовку в спокойном режиме. Сборная России на каждом боксерском соревновании претендует только на самые высокие места и на первое общекомандное место. Мы продолжим доказывать, что российский бокс - один из лучших в мире".