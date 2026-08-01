Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что европейские санкции против главы Олимпийского комитета России (ОКР) и министра спорта страны Михаила Дегтярева никак не влияют на сотрудничество с ОКР.

23 июля Евросоюз ввел санкции в отношении Дегтярева. После этого министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный назвал неприемлемыми контакты МОК с министром спорта России после его включения в санкционный список ЕС. Украинское информационное агентство «Главком» направило запрос в МОК, чтобы получить пояснение по ситуации.

«МОК принял к сведению санкции, введенные Европейским союзом против господина Дегтярева. Однако эти санкции не влияют на рабочие отношения между МОК и Олимпийским комитетом России», — указано в ответе МОК.

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7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны. При этом часть федераций указала, что их позиция в отношении российских спортсменов останется неизменной. 29 июля Украина обратилась в Спортивный арбитражный суд, чтобы оспорить решение МОК.

Ранее были названы шансы Украины добиться в CAS отмены решения МОК по России.