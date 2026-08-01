Перспективный 20-летний футболист попал в смертельное ДТП

В Аргентине произошла трагедия, потрясшая футбольную общественность страны. В ночь на 26 июля в результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия погиб 20-летний футболист Сантьяго Николас Корацца, выступавший за клуб «Атлетико-и-Сосьедаль Архентинос-дель-Норте» из города Хенераль-Рока.

Как сообщает местное издание Qué Pasa Salta, авария случилась на трассе недалеко от города Сервантес. По предварительным данным, автомобиль, которым управлял молодой спортсмен, на большой скорости потерял управление, после чего его вынесло за пределы дороги и врезало в столб. Удар был настолько сильным, что Кораццу выбросило из салона машины. Прибывшие на место медики экстренно госпитализировали пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение, но, несмотря на усилия врачей, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, и спасти юношу не удалось.

Сантьяго Корацца начинал свой путь в большом футболе в клубе «Депортиво Рока», где быстро зарекомендовал себя как перспективный и техничный игрок. Его прогресс не остался незамеченным, и впоследствии он перешел в «Атлетико-и-Сосьедаль Архентинос-дель-Норте», где продолжал развиваться и бороться за место в основном составе. Местные спортивные обозреватели не раз отмечали его талант и называли одним из самых ярких воспитанников футбольной школы провинции Рио-Негро в последние годы. Гибель такого молодого и подающего надежды атлета стала тяжелым ударом для всего регионального футбола.

Правоохранительные органы Аргентины в настоящий момент ведут расследование всех обстоятельств случившегося.