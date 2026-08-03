Криштиану Роналду с 16-летним сыном снялись без футболок

Португальский футболист Криштиану Роналду поделился редким фото с сыном Криштиану Роналду-младшим. Пост появился на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

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Нападающий «Аль-Насра» сфотографировался с 16-летним сыном на пляже. Мужчины снялись без футболок, демонстрируя рельефные тела. На одном из кадров была также запечатлена невеста спортсмена — испанская модель и бизнесвумен Джорджина Родригес.

Ранее в июле стало известно, что Роналду снимется в сериале о британском футболе и станет исполнительным продюсером проекта. По данным СМИ, съемки уже стартовали, а в центре сюжета окажется вымышленный футбольный агент, которого сыграет Дэмиэн Льюис. Сам Роналду также появится в кадре, как и бывший форвард «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри. Сериал будет выполнен в драматическом жанре с комедийными элементами. Он создается студией UR•Marv Studios, которой Роналду руководит вместе с Мэттью Воном.