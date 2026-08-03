Роналду пригласил Хабиба и Макгрегора на свою свадьбу

Криштиану Роналду пригласил на свою свадьбу с Джорджиной Родригес бывших чемпионов UFC Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова.
В списке приглашенных гостей также музыканты Дрейк, Рианна и Дженнифер Лопес, блогер IShowSpeed и телеведущий Пирс Морган.
Свадьба Роналду состоится 8 августа в соборе Фуншала. Вечеринка пройдет пятизвездочном отеле Savoy Palace.
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