Роналду пригласил Хабиба и Макгрегора на свою свадьбу

Португальский футболист Криштиану Роналду пригласил на свадьбу с Джорджиной Родригес бывших чемпионов UFC Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, сообщает MMAWeekly. Среди гостей также музыканты Дрейк, Рианна и Дженнифер Лопес, блогер IShowSpeed и телеведущий Пирс Морган. Церемония состоится 8 августа на Мадейре.

Свадьба пройдет в родном городе футболиста Фуншале. Обручение состоится в городском соборе. Вечеринка — в пятизвездочном отеле Savoy Palace.

До этого Роналду и Родригес не объявляли о помолвке публично. Слухи о свадьбе ходили несколько месяцев.

Приглашение Хабиба и Макгрегора вызвало удивление. Бойцы были давними соперниками в октагоне, но после завершения карьеры поддерживают нейтральные отношения.

Ожидается, что мероприятие будет масштабным. Свадьбу Роналду называют одним из главных светских событий года.

В 2025 году Роналду уже делал предложение Родригес, но дата свадьбы не называлась. Кроме того, в июне 2026 года пара приобрела особняк в Лиссабоне.