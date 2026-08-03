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МОК отказался комментировать иск Украины в CAS по поводу восстановления ОКР

Sports.ru

В Международном олимпийском комитете (МОК) отказались комментировать попытку Национального олимпийского комитета (НОК) Украины оспорить в CAS восстановление статуса Олимпийского комитета России.

МОК отказался комментировать иск Украины в CAS из-за допуска россиян
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Международный олимпийский комитет (МОК) 7 июля временно восстановил в правах Олимпийский комитет России (ОКР) и отменил рекомендации по допуску российских спортсменов в нейтральном статусе. 

НОК Украины подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием отменить решение исполкома МОК, заявив, что оно противоречит положениям Олимпийской хартии.

«МОК не будет комментировать продолжающееся разбирательство в CAS.Позиция МОК изложена в нашем пресс-релизе от 7 июля 2026 года», – заявили в пресс-службе МОК.
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