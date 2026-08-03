Журова отреагировала на слова жены Смолова

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала слова жены Федора Смолова.

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Карина Истомина рассказала, как прохожий напомнил футболисту о незабитом пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018: «Прохожий сказал Федору: «Вам надо было забивать». Почему люди считают, что имеют право так делать? Это просто отвратительно».