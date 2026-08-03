Журова отреагировала на слова жены Смолова

Депутат Журова о словах жены Смолова: «Человек копил обиды 8 лет – у него появилась возможность все высказать. Спортсменам надо спокойно реагировать»
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала слова жены Федора Смолова.
Карина Истомина рассказала, как прохожий напомнил футболисту о незабитом пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018: «Прохожий сказал Федору: «Вам надо было забивать». Почему люди считают, что имеют право так делать? Это просто отвратительно».
«Мы же не знаем, было это сделано по-пижонски или у него был такой план. Знаете, если бы он тогда забил, то никто бы ему сейчас ничего не говорил.Болельщики у нас, конечно, любят так подковырнуть звезд. Причем нам тоже надо быть к этому готовыми.Ко мне тоже могут периодически подходить и что-то говорить. Среди болельщиков ведь есть разные люди, и у каждого свое восприятие тех событий и своих эмоций.Этот человек копил свои обиды восемь лет, а теперь у него появилась возможность все высказать Смолову.Но это же спорт, и он дает людям такие эмоции. Многие не могут забыть какой-то незабитый мяч.Но в то же время многие помнят проигрыш Леши Немова на Олимпиаде в Афинах, зато помнят и выигранные им золотые олимпийские медали. А тогда его засудили, и он занял четвертое место, но люди вспомнят тот потрясающий момент, когда он 40 минут успокаивал зрителей, прося сдержать свои эмоции.И вот такие нюансы запоминают болельщики, этим спорт и прекрасен.И спортсменам надо спокойно реагировать на такие слова болельщиков, сказав: «Уж простите меня, так получилось», – сказала Светлана Журова.
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Депутат Журова о словах жены Смолова: «Человек копил обиды 8 лет – у него появилась возможность все высказать. Спортсменам надо спокойно реагировать»
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