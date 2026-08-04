Дзюба получил больше 80 штрафов за нарушения ПДД в этом году

Дзюба получил 85 штрафов за нарушения ПДД в 2026 году и не оплатил 11 из них. Долг форварда – 13 тысяч рублей («Mash на спорте»)
Артем Дзюба не оплатил часть штрафов за нарушения правил дорожного движения.
Как сообщает Legalbet со ссылкой на телеграм-канал «Mash на спорте», 37-летний футболист получил 85 штрафов на общую сумму 100 тысяч рублей за первые восемь месяцев 2026 года и до сих пор не погасил 11 из них. Сумма его долга составляет 13 тысяч рублей.
Чаще всего Дзюбу штрафовали за превышение скорости, игнорирование правил парковки, выезд на автобусную полосу и неоплату проезда по платным трассам на автомобилях Mercedes-AMG GLS 63 и Mercedes-Benz S-класса. В 2025 году форвард получил 170 штрафов.
Форвард находится в статусе свободного агента после ухода из «Акрона».
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