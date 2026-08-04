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Экс-футболист Пономарев призвал лишить Дзюбу прав на год

Газета.Ru

Бывший футболист московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев призвал лишить Артема Дзюбу водительских прав на год, передает РИА Новости.

Дзюбу призвали лишить прав
© Газета.Ru
«Это абсолютное хулиганство на дороге. Он должен не только заплатить штрафы, но его нужно лишить прав на какое-то время, потому что это очень опасно. Кем бы он ни был, он что, решил, что он всевышний?» — сказал Пономарев.

4 августа стало известно, что Дзюба получил 85 штрафов на общую сумму в 100 тысяч рублей за нарушение ПДД в 2026 году.

Футболист не оплатил 11 из них на сумму в 13 тысяч рублей. Чаще всего Дзюбу штрафуют за за превышение скорости, игнорирование правил парковки, выезд на автобусную полосу и неоплату проезда по платным автодорогам. Дзюба выступал за тольяттинский «Акрон» с сентября 2024 года и покинул его в мае 2026 года. В 49 матчах во всех турнирах 37-летний нападающий забил 18 голов и отдал 12 голевых передач. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет €1,2 млн.