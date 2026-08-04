Дзюбу призвали лишить прав

Бывший футболист московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев призвал лишить Артема Дзюбу водительских прав на год, передает РИА Новости.

«Это абсолютное хулиганство на дороге. Он должен не только заплатить штрафы, но его нужно лишить прав на какое-то время, потому что это очень опасно. Кем бы он ни был, он что, решил, что он всевышний?» — сказал Пономарев.

4 августа стало известно, что Дзюба получил 85 штрафов на общую сумму в 100 тысяч рублей за нарушение ПДД в 2026 году.

Футболист не оплатил 11 из них на сумму в 13 тысяч рублей. Чаще всего Дзюбу штрафуют за за превышение скорости, игнорирование правил парковки, выезд на автобусную полосу и неоплату проезда по платным автодорогам. Дзюба выступал за тольяттинский «Акрон» с сентября 2024 года и покинул его в мае 2026 года. В 49 матчах во всех турнирах 37-летний нападающий забил 18 голов и отдал 12 голевых передач. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет €1,2 млн.