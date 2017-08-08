«Я не просто с девушками плаваю»



Двукратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев до сих пор для многих спортивных болельщиков смотрится в бассейне непривычно. «Лента.ру» поговорила с синхронистом, выступающим в соревнованиях смешанных дуэтов, о девушках, костюмах и перспективах включения вида в олимпийскую программу.

«С самого детства понимал, что я — первопроходец»

«Лента.ру»: Александр, все получилось на минувшем чемпионате мира?



Мальцев: В целом, да. Мы, конечно, ехали за двумя золотыми медалями, но история повторилась, как в Казани. Сначала мы расстроились после финала технической программы, но собрались, по-спортивному разозлились и в произвольной взяли реванш.



Мужское синхронное плавание второй раз присутствует на чемпионате мира. На каком турнире вам было проще — на опыте в этом году или на кураже в 2015-м?



В этот раз было полегче, потому что к первому чемпионату мира подготовка заняла всего полгода. На нас лежала очень большая психологическая ответственность, плюс это был первый международный старт такого уровня для меня. На этом чемпионате мира было попроще, потому что у нас с Михаэлой (партнер Мальцева — прим. «Ленты.ру») уже было пройдено европейское первенство и подготовка шла в течение всего года.





Правда, со второй половины года нам пришлось тренироваться в ночное время, потому что мы не могли поделить бассейн с командой. У нас один бассейн для синхронного плавания, в котором занимается Татьяна Данченко с дуэтом и соло, Татьяна Покровская с группой и мы. Каждому нужно минимум четыре часа на воде два раза в день, поэтому поделить было невозможно. Одно занятие проходило в бассейне для прыгунов в воду, приходилось подстраиваться под них. Вторую проводили в ночное время, приходили часов в 10-11 и тренировалась до часа ночи, иногда даже позже. Это было непросто.

Первый российский мужчина-синхронист. Это звучит гордо или все еще произносится с опаской и стеснением?



Стеснения нет. Я с самого детства был единственным, понимал, что я первопроходец и делаю что-то новое. Надеюсь, мой пример станет вдохновением для нового поколения синхронистов, которое уже набрали. Даже есть один микст-дуэт, состоящий из брата и сестры. Они выступали на первенстве Москвы.



Все сдвинулось с мертвой точки, хотя многие тренеры, особенно возрастные, пока не готовы набирать мальчиков и не знают, как с ними работать. На мой взгляд, будущее вида спорта лежит на плечах молодых тренеров, которые без консерватизма, на энтузиазме будут готовить мальчиков.



Вы в семь лет попали в синхронное плавание через экспериментальную группу, в которой занимались и плаванием, и хореографией, и акробатикой, верно?



Не то чтобы группа была экспериментальная, просто был набор мальчиков, у разных тренеров в группе было по два-три мальчика. Я сразу пошел в синхронное плавание, это настолько разноплановый вид спорта, что подготовка идет по многим направлениям. Сначала учат плавать, позже плавать и на скорость, и на выносливость, есть хореография и занятия у станка, а также занятия акробатикой и другими видами.



Вы в раннем возрасте остались один среди девочек-синхронисток. К вам было приковано особое внимание как к единственному уникальному представителю или наоборот?



Сначала я занимался в Санкт-Петербурге, а в 18 лет переехал в Москву. Это был сложный период, потому что многие тренеры спрашивали, зачем я занимаюсь. Кто-то с добрыми намерениями говорил, что это бессмысленно и надо пробовать себя в другом, а кто-то жестко настаивал на моем уходе. Это выражалось и в оценках на соревнованиях, меня старались подавить и заставить опустить руки, но я не сдавался.



В детстве у меня не было никаких проблем, но в подростковом возрасте все стало сложнее. Девочки начали воспринимать меня в штыки. В школе все нормально относились, особо не интересовались моим увлечением.



Не думали ли родители о том, чтобы забрать вас из синхронного плавания из-за нападок?



Родители так просто забрать меня не могли. Когда я стал постарше, я полюбил этот вид спорта и уже четко сказал, что не уйду и буду заниматься во что бы то ни стало. Я буду выступать независимо от того, разрешат ли мужчинам принимать участие в официальных соревнованиях. К тому же я в определенном возрасте решил, что мне интересна тренерская работа, поэтому я в 18 лет поехал в Москву поступать в Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ) на тренерскую специальность по синхронному плаванию.



«Хотел бы увидеть микст в программе Олимпиады»

Как вы впервые попали в сборную России?



Полноправным членом сборной я стал после того, как микст включили в программу чемпионата мира в Казани. Но Татьяна Покровская знала обо мне еще до этого и приглашала на несколько сборов с командой.



Какие правила по внешнему виду для мужчин существуют в синхронном плавании?



Практически такие же, как и у женщин, но есть несколько отличий. Недавно внесли изменения в правила, согласно которым мужчинам нельзя использовать макияж плюс должны быть плавки, то есть не слитный костюм. Синхронное плавание — эстетический вид спорта, все мужчины следят за своим внешним видом и помимо этих правил.



Ваша партнерша Михаэла Каланча рассказала, что у вас в дуэте разделение обязанностей: она следит за организационными вещами, а вы за настроением, например водите ее на балет. Какие у вас с ней отношения?



Сейчас у нас с Михаэлой хорошие рабочие взаимоотношения. Но если нужна какая-то инициатива, она все-таки больше исходит от меня, потому что она очень спокойная. Ей нужен человек, который иногда будет ей говорить, что делать, потому что она может и в облаках витать. Важно ее психологически настроить и на тренировках, и на соревнованиях. Очень многое зависит от этого. Я в свою очередь использовал все возможности, чтобы это сделать.



В плане ошибок на тренировках так же: я смотрю и на свои недочеты, и на ее, потому что она может не заметить. Михаэла не обижается, что я ей говорю об этом, потому что она — серьезный спортсмен.



Ходили слухи о том, что у вас был период взаимной симпатии. Это так?



Да, но сейчас мы только друзья.



Знакомые мужчины завидуют тому, что вы каждый день проводите с длинноногими синхронистками?



Может быть, кто-то и завидует, но люди понимают, что я не просто с девушками плаваю. Наш вид спорта — тяжелый труд. И не только физический, но и психологический. Пройти эту дорогу первопроходца сложно. И выступать на чемпионате мира в каком-то смысле проще, чем преодолеть путь непонимания. Особенно в подростковом возрасте.



Повлияют ли ваши успехи на чемпионатах мира на желание мужчин отдать сыновей в синхронное плавание?



Многие уже не скрывают, что им нравятся выступления микст-дуэтов. У нас на сборы к Татьяне Покровской приезжал отец с двумя мальчиками, которые уже занимались чем-то, чтобы их посмотрели и взяли тренироваться.



Как, по вашему мнению, будет развиваться мужское синхронное плавание?



Надеюсь, что добавятся какие-нибудь дисциплины. Может быть, комбинированная группа. Пока разговоров нет, но мне бы хотелось, чтобы появилось мужское соло, как в фигурном катании, когда подтянется уровень. Считаю, было бы очень интересно сделать включенные недавно в программу чемпионата мира хайлайты (акробатические номера — прим. «Ленты.ру»), ведь девушки могут сделать далеко не все элементы, у них чисто физически меньше сил.



Видео: Fly Kill / YouTube

Вы говорили, что вас всегда вдохновляли выступления французской синхронистки Виржини Дидье. Судя по публикациям в вашем Instagram на чемпионате в Будапеште, мечта сбылась, в бассейне вы сделали с ней элемент. Всегда добиваетесь своего?



Стараюсь. С Виржини я был знаком еще до прошлого чемпионата, у нас очень хорошие отношения. И вот на этом турнире мы случайно решили сделать вместе элемент, причем очень сложный, который далеко не все могут исполнить. Но ее уровень настолько высок, что у нас получилось почти без репетиций.



Вы целеустремленный только в спорте или в личной жизни тоже?



Я везде такой. В этом году поступил в магистратуру с лучшим результатом. Экзамены были сразу после того, как я приехал из Будапешта. Между тренировками серьезно готовился, учил билеты. Я добиваюсь успехов и в научной деятельности — выступал на конференции с докладом и там занял призовое место. Чем бы я ни занимался, стараюсь делать все по максимуму и так, чтобы на все хватало времени. В том числе на личную жизнь.



Куда поедете в отпуск после окончания сезона?



Сейчас я нахожусь в Санкт-Петербурге и планирую до сентября побыть дома. Я здесь бываю всего два раза в году — на Новый год и летом. В сентябре у меня уже начнется учеба в магистратуре, я уеду в Москву. Поехать на море для меня не так уже важно, потому что в начале учебного года я был в Таиланде, а первые сборы сезона в октябре и ноябре были в Арабских Эмиратах, где мы успели и отдохнуть и восстановиться.



Какую цель ставите перед собой после чемпионата мира?



На будущий сезон — подготовиться к чемпионату Европы. Но больше всего я хочу, чтобы микст-дуэты вошли в программу Олимпийских игр Токио-2020. После чемпионата проходил конгресс Международной федерации плавания, где поднимался этот вопрос. Руководитель федерации сказал, что он хотел бы включить женское соло и микст в программу Олимпиады. Надеюсь, что МОК даст положительный ответ. А пока в планах отдых и личные тренировки в сентябре.